Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции.

"Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев", - сказала агентству пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Она отметила, что в этом году организаторы "решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире".

Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.