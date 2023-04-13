Замглавы МИД РФ заявил о возросших рисках военного столкновения с НАТО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО продолжают возрастать в связи с увеличением линии соприкосновения.

"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. (...) Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 км кратно увеличиваются риски", - заявил Грушко в интервью газете "Известия".

Он отметил, что эволюция ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе является хорошим примером того, как "наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества".

Грушко пояснил, что до присоединения стран Балтии к Североатлантическому альянсу, Балтийскому морю уделяли большое внимание в плане окружающей среды, развития логистики и транспортных возможностей.

4 апреля Финляндия стала 31 членом НАТО. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.