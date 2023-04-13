Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Замглавы МИД РФ заявил о возросших рисках военного столкновения с НАТО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО продолжают возрастать в связи с увеличением линии соприкосновения.

"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. (...) Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 км кратно увеличиваются риски", - заявил Грушко в интервью газете "Известия".

Он отметил, что эволюция ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе является хорошим примером того, как "наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества".

Грушко пояснил, что до присоединения стран Балтии к Североатлантическому альянсу, Балтийскому морю уделяли большое внимание в плане окружающей среды, развития логистики и транспортных возможностей.

4 апреля Финляндия стала 31 членом НАТО. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.

Россия МИД Александр Грушко НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Путин сообщил о проведении Россией 100 безаварийных космических пусков подряд

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

РФ ввела санкции против 333 граждан Канады

МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });