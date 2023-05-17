Лавров назвал последствия "безоглядного расширения НАТО"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Безоглядное расширение НАТО, в том числе прием в альянс ранее нейтральных стран, подрывает возможность дальнейших дискуссий о европейской безопасности, заявил на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником глава МИД России Сергей Лавров.

"Безоглядное расширение НАТО не только на Восток, но и на Север, и в других географических направлениях подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности", - сказал он.

По словам министра, "со вступлением Финляндии и Швеции, которая тоже скоро, видимо, обретет свое членство в НАТО, и с практическим отказом Швейцарии на практике от своего нейтрального статуса, сужается та часть Европы, которая исповедовала военно-политический нейтралитет".

Ранее эти страны "создавали пространство для поиска баланса интересов, компромиссов между натовской частью Европы и, скажем, с Союзным государством и ОДКБ", напомнил глава МИД.

"С поглощением НАТО практически всех нейтральных государств, - а этот процесс мы, к сожалению, наблюдаем воочию, -возможность для такой конструктивной политики на континенте при инициативной роли "нейтралов" - эта возможность, по сути дела, исчезает. Это печально", - сказал он.