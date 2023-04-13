Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу во введении обеспечительной меры в виде ареста имущества Volkswagen, расположенного на площадке в Нижнем Новгороде, говорится в картотеке арбитражных дел.

Решение принято по иску "ГАЗа" к германскому концерну с суммой требований 15,6 млрд рублей. Он поступил в Нижегородский областной арбитраж в середине марта. Истец потребовал взыскать с VW, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, 15,6 млрд рублей убытков, а также требовал признать расторжение договора о контрактной сборке недействительным.

17 марта суд наложил арест на доли иностранных юрлиц в российской "дочке" концерна (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР; её совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), имущество VW в РФ за исключением денежных средств, а также запретил по ходатайству "ГАЗа" любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Суд также запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Под ограничения подпали и доли VW в подконтрольных российских юрлицах (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс").

В начале апреля обеспечительные меры по первому иску были сняты.

После этого "ГАЗ" организовал пресс-подход, на котором председатель рабочих советов компании Евгений Морозов заявил журналистам, что на предприятии "столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Volkswagen планирует уйти от своих обязательств". Он отметил, что в связи с отменой обеспечительных мер на заводе возникло "много вопросов и недоумение", и добавил, что там надеются на участие Минпромторга и правительства в сложившейся ситуации.

Новость дополняется

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Убийство Владлена Татарского

ФСБ заявила, что теракт против Татарского организовали с участием агентов из российской оппозиции

Нападения в школах и вузах

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку
Убийство Владлена Татарского

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Путин сообщил о проведении Россией 100 безаварийных космических пусков подряд

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

РФ ввела санкции против 333 граждан Канады

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });