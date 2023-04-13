Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу во введении обеспечительной меры в виде ареста имущества Volkswagen, расположенного на площадке в Нижнем Новгороде, говорится в картотеке арбитражных дел.

Решение принято по иску "ГАЗа" к германскому концерну с суммой требований 15,6 млрд рублей. Он поступил в Нижегородский областной арбитраж в середине марта. Истец потребовал взыскать с VW, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, 15,6 млрд рублей убытков, а также требовал признать расторжение договора о контрактной сборке недействительным.

17 марта суд наложил арест на доли иностранных юрлиц в российской "дочке" концерна (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР; её совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), имущество VW в РФ за исключением денежных средств, а также запретил по ходатайству "ГАЗа" любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Суд также запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Под ограничения подпали и доли VW в подконтрольных российских юрлицах (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс").

В начале апреля обеспечительные меры по первому иску были сняты.

После этого "ГАЗ" организовал пресс-подход, на котором председатель рабочих советов компании Евгений Морозов заявил журналистам, что на предприятии "столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Volkswagen планирует уйти от своих обязательств". Он отметил, что в связи с отменой обеспечительных мер на заводе возникло "много вопросов и недоумение", и добавил, что там надеются на участие Минпромторга и правительства в сложившейся ситуации.

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