Суд снял все ограничения с активов VW в РФ по иску ГАЗа к концерну на 15,6 млрд руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области в четверг отменил все обеспечительные меры по иску Горьковского автозавода к Volkswagen с суммой требований 15,6 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Суд, в частности, отменил ранее наложенный арест на доли иностранных юрлиц в российской "дочке" VW - ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР, её совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), а также снял арест с долей VW в подконтрольных российских юрлицах (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс").

В числе обеспечительных мер был также запрет всех регистрационных действий, связанных с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, изменением уставного капитала ФГР.

Ранее суд уже отменил часть обеспечительных мер по этому иску - был снят арест с недвижимости ФГР, включая автозавод в Калуге, а также производственного оборудования и прочего движимого имущества компании. Снимая арест с производственных активов, суд учел, что стоимость арестованного имущества значительно превышает размер предъявленных истцом требований.

Иски ГАЗа к Volkswagen

Как сообщалось, ГАЗ подал иск к VW в Арбитражный суд Нижегородской области в середине марта. Он содержит требования взыскать с германского концерна, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, 15,6 млрд рублей убытков. Также истец требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке.

Вслед за этим ГАЗ подал к Volkswagen второй иск, сумма требований по которому составила уже 28,4 млрд рублей. Согласно материалам дела, около 20,8 млрд рублей из общей суммы исковых требований заявлено как компенсация упущенной выгоды, которую истец не смог получить из-за невозможности произвести и реализовать автомобили с двигателями VW. Ещё 5,2 млрд рублей - компенсация "реального ущерба в виде расходов автозавода "ГАЗ" на возмещение своему дистрибьютору убытков, причиненных неисполнением обязательств по поставке автомобилей с двигателями ответчика". Почти в 2,5 млрд рублей оценён ущерб в виде инвестиций в организацию производства автомобилей, "которые не могут окупиться из-за неправомерного прекращения поставок двигателей" со стороны VW.

ГАЗ в обеспечение второго иска просил суд арестовать доли иностранных юрлиц в ФГР и запретить управлению ФНС по Калужской области осуществлять любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением ее уставного капитала.

Суд в заявленном ходатайстве ГАЗу отказал, отметив в определении, что "истец не привел безусловных оснований для принятия запрашиваемых обеспечительных мер".

Основным претендентом на российские активы VW, включая крупнейший из них - автозавод в Калуге, СМИ называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

Сам Volkswagen, комментируя ранее ситуацию вокруг судебного спора с "ГАЗом", лишь подтверждал, что "находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".

Расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на мощностях Горьковского автозавода, которое российский автопроизводитель оспаривает в судебном порядке, было произведено по итогам переговоров, по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях, подчеркивали в ФГР.

Предприятие мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположено в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года оно выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

В начале марта 2022 года VW сообщил, что приостанавливает производство автомобилей в России.

Кроме того, концерн с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 года выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.