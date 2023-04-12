Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод в рамках второго крупного иска в Арбитражном суде Нижегородской области к германскому Volkswagen с суммой требований в 28,4 млрд рублей хочет получить, в частности, компенсацию упущенной выгоды в 20,8 млрд рублей.

Суд отказал автопроизводителю в аресте долей VW в местной "дочке" в рамках обеспечительных мер, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Первый крупный иск "ГАЗа" к VW, как сообщалось, был подан в Нижегородский областной арбитраж в середине марта. Заявление содержало требования взыскать с германского концерна, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, 15,6 млрд рублей убытков. Также истец требовал признать расторжение договора о контрактной сборке недействительным.

Сначала "ГАЗу" удалось добиться ввода масштабных обеспечительных мер в отношении местных активов VW. Суд наложил арест на доли иностранных юрлиц в российской "дочке" концерна (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР; её совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), имущество VW в РФ за исключением денежных средств, а также запретил по ходатайству "ГАЗа" любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Суд также запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР. Под ограничения подпали и доли VW в подконтрольных российских юрлицах (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс").

В начале апреля обеспечительные меры по первому иску были сняты. После этого "ГАЗ" организовал пресс-подход, на котором председатель рабочих советов компании Евгений Морозов заявил журналистам, что на предприятии "столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Volkswagen планирует уйти от своих обязательств". Он отметил, что в связи с отменой обеспечительных мер на заводе возникло "много вопросов и недоумение", и добавил, что там надеются на участие Минпромторга и правительства в сложившейся ситуации.

Вслед за этим "ГАЗ" подал к Volkswagen второй иск, сумма требований по которому выросла уже до 28,4 млрд рублей.

Согласно документации, около 20,8 млрд рублей из общей суммы исковых требований заявлено как компенсация упущенной выгоды, которую истец не смог получить из-за невозможности произвести и реализовать автомобили с двигателями VW. Еще 5,2 млрд рублей - компенсация "реального ущерба в виде расходов автозавода "ГАЗ" на возмещение своему дистрибьютору убытков, причиненных неисполнением обязательств по поставке автомобилей с двигателями ответчика". Почти в 2,5 млрд рублей оценен ущерб в виде инвестиций в организацию производства автомобилей, "которые не могут окупиться из-за неправомерного прекращения поставок двигателей" со стороны VW.

Во втором иске "ГАЗ" также потребовал ввести обеспечительные меры, однако, исходя из определения суда, - чуть менее масштабные, чем в первый раз. В частности, истец вновь заявил о необходимости арестовать доли иностранных юрлиц в ФГР, а также запретить управлению ФНС по Калужской области осуществлять любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением ее уставного капитала.

Обосновывая необходимость введения обеспечительных мер, "ГАЗ", как и в случае с первым иском, указал на риски полного ухода VW из России с продажей местных активов концерна третьим лицам. Такой сценарий, по мнению автозавода, сделает невозможным взыскание 28,4 млрд руб.

Суд в заявленном ходатайстве "ГАЗу" отказал, отметив в определении, что "истец не привел безусловных оснований для принятия запрашиваемых обеспечительных мер".

"Доводы истца о необходимости принятия обеспечительных мер основаны на его субъективных предположениях, которые не могут служить основанием для обеспечения иска. (...) Заявленные меры затрагивают имущественные интересы ответчика, могут повлечь нарушение баланса интересов сторон спора, а также нарушение при принятии испрашиваемых мер прав ответчика. Сам по себе факт того, что Volkswagen AG приостановил деятельность в России не свидетельствует, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда", - говорится в тексте определения.

Основным претендентом на российские активы VW, включая крупнейший из них - автозавод в Калуге, СМИ называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

Сам Volkswagen, комментируя ранее ситуацию вокруг судебного спора с "ГАЗом", лишь подтверждал, что "находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге с более чем 4 тысячами сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".

Предприятие мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположено в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года оно выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

В начале марта 2022 года VW сообщил, что приостанавливает производство автомобилей в России.

Кроме того, концерн с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 года выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.