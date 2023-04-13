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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В России выявляют немногочисленные случаи заражения вирусом Хасеки, передаваемым клещами. В Роспотребнадзоре отмечают, что угрозы эпидемиологическому благополучию населения этот вирус не представляет.

"Немногочисленные случаи на территории РФ подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведенных центром "Вектор" Роспотребнадзора. Исследования "Вектора" показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду. Угрозы для эпидблагополучия населения этот вирус не представляет", - сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Впервые о вирусе сообщили ученые из КНР более 5 лет назад. Вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке выявлен новый вирус, передающийся людям от клещей.

Роспотребнадзор
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