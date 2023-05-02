В РФ выявлены первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - С начала года в медорганизации обратилось более 21,7 тыс. человек после укусов клещей, выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, в РФ от клещевого энцефалита привились более 1,7 млн россиян, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,4 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.