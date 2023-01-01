Брокеры с 1 января не будут исполнять поручения неквалов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Брокеры с 1 января должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

К этому обязывает действующее с октября 2022 года предписание Банка России, согласно которому брокеры с 1 октября должны были не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превышала 15%, с 1 ноября порог был снижен до 10% портфеля клиента, с 1 декабря - до 5%, с 1 января 2023 года вводится полный запрет.

При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России. Ограничения касаются также поручений на сделки с поставочными производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Они не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Большинство крупных брокеров вскоре после получения предписания заявили о полном запрете неквалам торговли бумагами недружественных стран уже с 1 октября, отказались от предложенного ЦБ РФ поэтапного в течение трех месяцев введения ограничений для этих операций неквалифицированных инвесторов из-за технической неготовности их торговых систем к введению таких ограничений.

Позднее ЦБ РФ подготовил проект указания "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов", которое закрепляет запрет неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран с 30 марта 2023 года. До момента вступления в силу указания, которое предстоит утвердить советом директоров Банка России, будет продолжать действовать ограничивающее предписание ЦБ.

Как пояснял ЦБ РФ, решение об ограничениях направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута ранее на пресс-конференции, представляя концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов и говоря об ограничении участия неквалифицированных инвесторов в сделках с иностранными финансовыми активами, отмечал, что "реализовавшиеся риски, причем риски принципиально новой природы, кастодиальные риски, риски учета инфраструктуры, совершенно непонятные и не подлежащие управлению со стороны неквалифицированных инвесторов, да и со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, говорят о том, что в настоящий момент подобные сделки являются потенциально чрезвычайно рискованными, и продолжение увеличения позиций здесь для неквалифицированных инвесторов влечет увеличение риска, последствиями которого неквалифицированный инвестор не может управлять, и, к сожалению, ни рынок, ни регулятор не всегда можем ему в этом помочь".

В качестве примера он привел ситуацию с Euroclear: "По сути, в результате этих ограничений пострадали люди, никакого отношения не имеющие к санкциям, но, тем не менее, сегодня они ограничены в праве распоряжаться своим имуществом, и сейчас тяжело предсказать, сколько времени займет соответствующий процесс возвращения им этого права".

"Понимая, что этот риск по своей природе может повторяться, а может не повторяться, и будучи не в состоянии это предугадать, мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора", - сказал Мамута.

Другой участник пресс-конференции - зампред ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос, когда такие ограничения могут быть сняты, так как они важны и для работы СПБ биржи, отмечал: "Только в том случае, когда мы поймем, что кастодиальный риск приемлемый, или мы понимаем, как им управлять. Пока ситуация настолько нестабильная, этот риск крайне высокий, и неквалифицированный розничный инвестор не может его нести, мы это видим в том числе по реакции, которую мы сейчас получаем на те действия, которые совершил Euroclear. Сказать, когда ситуация нормализуется, в настоящее время очень сложно. Да, сейчас очень большая зона неопределенности. В том числе для финансовых посредников и инфраструктурных организаций, которым нужно будет к этому адаптироваться".