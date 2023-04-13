Обвиняемый в несообщении о преступлении знакомый Треповой отправлен под домашний арест

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, обвиняемого в несообщении о преступлении, передает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Мера в отношении мужчины избрана по 10 июня, говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

Действия фигуранта квалифицированы по ст.205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). По данным СМИ, Касинцев - знакомый обвиняемой в совершении теракта в Петербурге Дарьи Треповой, который якобы спрятал ее в своей квартире после преступления.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В настоящий момент она арестована.