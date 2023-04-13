Более 20 полицейских и жителей Ростовской области арестованы по делу о крупных взятках

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для 23 сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области и жителей региона по делу о взяточничестве и создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда в своем телеграм-канале

"13 апреля 2023 года Ессентукским городским судом рассмотрены 24 ходатайства (...) об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области и жителей региона. В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В отношении 1 лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении всех арестованных лиц возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее МВД РФ сообщало, что более 20 сотрудников ГУ МВД Ростовской области и гражданских лиц стали фигурантами дела о взяточничестве на сумму в 25 млн рублей.

По предварительной информации, фигуранты получили взятки в особо крупном размере за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимавшихся торговлей на территории Ростова-на-Дону

Уточнялось, что проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, являющиеся доказательствами.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала журналистам о возбуждении уголовного дела "в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко (бывший сотрудник), Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных".

Так, по данным СКР, "руководителем преступного сообщества была установлена минимальная сумма денежных средств от 3 тыс. рублей до 50 тыс. рублей в месяц, которые руководители структурных подразделений преступного сообщества получали от предпринимателей и передавали Рыбалко в конце каждого месяца".