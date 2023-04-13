Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Более 20 полицейских и жителей Ростовской области арестованы по делу о крупных взятках

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для 23 сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области и жителей региона по делу о взяточничестве и создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда в своем телеграм-канале

"13 апреля 2023 года Ессентукским городским судом рассмотрены 24 ходатайства (...) об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области и жителей региона. В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В отношении 1 лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении всех арестованных лиц возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее МВД РФ сообщало, что более 20 сотрудников ГУ МВД Ростовской области и гражданских лиц стали фигурантами дела о взяточничестве на сумму в 25 млн рублей.

По предварительной информации, фигуранты получили взятки в особо крупном размере за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимавшихся торговлей на территории Ростова-на-Дону

Уточнялось, что проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, являющиеся доказательствами.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала журналистам о возбуждении уголовного дела "в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко (бывший сотрудник), Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных".

Так, по данным СКР, "руководителем преступного сообщества была установлена минимальная сумма денежных средств от 3 тыс. рублей до 50 тыс. рублей в месяц, которые руководители структурных подразделений преступного сообщества получали от предпринимателей и передавали Рыбалко в конце каждого месяца".

МВД России Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 апреля

Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне британских санкций

Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне британских санкций

Суд снял все ограничения с активов VW в РФ по иску ГАЗа к концерну на 15,6 млрд руб.

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на 1 месяц

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на 1 месяц

Жители Воркуты в 20-градусный мороз остались без воды

Жители Воркуты в 20-градусный мороз остались без воды

VW заявил, что договор о сборке на мощностях ГАЗа был расторгнут по обоюдному согласию

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Песков опроверг сообщения о том, что арест Гершковича был санкционирован Путиным

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });