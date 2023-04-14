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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Что случилось этой ночью: пятница, 14 апреля

Задержание подозреваемого по делу об утечке секретных данных США, заседание суда в связи с расследованием убийства Дугиной, аресты по делу о взятках в Ростовской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных. Речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США. Ему грозит тюремный срок в несколько десятков лет.

- Прения по делу, связанному с убийством Дугиной, начнутся в суде Тулы 25 апреля. Суд провел заседание 13 апреля, в его ходе был допрошен подсудимый Кузнецов. Подсудимый Сучков от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

- Более 20 полицейских и жителей Ростовской области арестованы по делу о крупных взятках. По предварительной информации, фигуранты получили деньги за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимавшихся торговлей на территории Ростова-на-Дону.

- Профсоюзы насчитали более 1 млн участников протестов против пенсионной реформы во Франции. При этом, по данным МВД Франции, число протестующих составило 380 тысяч человек.

- В ЕС ожидают, что первые контракты на совместную закупку газа будут заключены до лета. Представитель Еврокомиссии объяснил, что были определены минимальные показатели по объемам поставок, и уже зарегистрированные заявки достигнут этого уровня.

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