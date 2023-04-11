Сотрудников ГУ МВД Ростовской области заподозрили в получении взяток

Во версии следствия, они получили взятки на 25 млн рублей от ростовских торговцев

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Ростовской области сотрудники управления собственной безопасности МВД и ФСБ выявили коррупцию в региональном управлении МВД, сообщает сайт министерства внутренних дел.

Должностных лиц управления и жителей региона заподозрили в организации преступного сообщества, участники которого занимались получением взяток за непривлечение к административной и иной ответственности лиц торговцев в Ростове-на-Дону. По делу проходят больше 20 человек, их планируется задержать.

По предварительным данным, фигуранты дела получили взятки на общую сумму не менее 25 млн рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В Следственном комитете назвали имена некоторых подозреваемых. Это бывшие и действующие сотрудники регионального ГУ МВД Дмитрий Рыбалко (бывший замначальника полиции по охране общественного порядка управления по Ростову-на-Дону), Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян. Дело расследуется по статьям об организации и участии в преступном сообществе и о получении взяток (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК и ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, сообщество под руководством Рыбалко действовало с июля 2015 года по настоящее время на территории Ростова-на-Дону. В СК уточнили, что взятки за непривлечение к ответственности брали у коммерсантов в сфере потребительского рынка, у которых имелись явные признаки административных иных правонарушений.

"Так, руководителем преступного сообщества была установлена минимальная сумма денежных средств от 3 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц, которые руководители структурных подразделений преступного сообщества получали от предпринимателей и передавали Рыбалко в конце каждого месяца. Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ростова-на-Дону", - уточнили в СКР.

В СК сообщают об обысках по более чем сорока адресам, в МВД - о 85 обысках на работе и дома у фигурантов дела.

"Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - сообщает сайт МВД.

Расследование дела продолжается, в ГУ МВД по Ростовской области назначена служебная проверка.