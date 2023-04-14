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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Екатеринбурге проверяют информацию о насилии над учениками спецшколы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге следствие проверяет информацию о насилии над учениками спецшколы закрытого типа, директор отстранена от работы, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве образования Свердловской области.

Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы подростка, который учится в этой школе, сообщил, что 7 апреля мальчик сбежал из школы и рассказал матери о том, что там происходит.

"Когда мы все узнали, пошли в Следственный комитет, и уже всю неделю фактически идут процессуальные следственные действия с детьми, должностными лицами", - сообщил адвокат.

По его словам, уже возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). В пресс-службе областного управления СК пока эту информацию не комментируют.

Информацию о происходящем в школе проверяет аппарат регионального уполномоченного по правам детей, сообщил "Интерфаксу" региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.

"Ведем проверку. Два года знакомы с этой школой. Директора знал, когда она еще была директором детдома в Первоуральске", - сказал он.

Екатеринбург Георгий Краснов Свердловская область СКР Игорь Мороков
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