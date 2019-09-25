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Обвиняемого в изнасиловании воспитанников интерната уличили в давлении на потерпевших

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинской области суд снова арестовал на два месяца предпринимателя Сергея Кокорина, который обвиняется в насилии над воспитанниками Лазурненской школы-интерната. Ранее он был отпущен под домашний арест, но оказалось, что вопреки запрету он выходил из дома, встречался со свидетелями и потерпевшими и просил их поменять показания, сообщили в пресс-службе областного суда.

Кокорин арестован до 2 ноября 2019 года. Впервые его задержали в феврале 2018 года. Его обвинили в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детдома. Первое время он находился под стражей, затем его перевели под домашний арест.

Потерпевшие пожаловались на изнасилования в приемных семьях. В феврале 2018 года три семьи рассказали журналистам, что их приемные сыновья говорили о насилии и их рассказы совпадали даже в деталях. Всего пожаловались семь мальчиков, которым было от десяти до четырнадцати лет.

По жалобам семей было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым стал 51-летний посетитель интерната. В апреле после проверки учреждения прокуратурой было возбуждено дело о халатности педагогов, которые не проверили посетителя и позволяли ему контактировать с детьми. Директора интерната после прокурорской проверки уволили.

Челябинская область

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