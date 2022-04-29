Предприниматель получил 21 год за насилие над воспитанниками Лазурненского интерната

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области Красноармейский районный суд приговорил к 21 году колонии строгого режима обвиняемого в изнасиловании мальчиков-сирот из Лазурненской школы-интерната, сообщила "Интерфаксу" консультант суда Анна Леготина.

Подсудимый признан виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера (п."а" ч.3, п."б" ч.4 ст.132 УК).

В деле девять потерпевших, бывших воспитанников коррекционного интерната. Суд удовлетворил гражданские иски, поданные представителями восьми из них, и присудил каждому по 1 млн рублей компенсации.

В феврале 2018 года три семьи, взявшие на воспитание мальчиков из Лазурненского интерната, рассказали журналистам, что их приемные сыновья говорили о насилии и их рассказы совпадали даже в деталях. Сначала на насилие пожаловались семь мальчиков, которым было от десяти до четырнадцати лет. Было возбуждено уголовное дело и был задержан подозреваемый - индивидуальный предприниматель, который приходил в этот интернат якобы для оформления дальнейшей опеки над ребенком, брал мальчиков на прогулку, а затем они рассказали, что их насиловали. Сначала подозреваемый был помещен под домашний арест, но потом его перевели в СИЗО, когда оказалось, что он выходил из дома, встречался со свидетелями и просил их менять показания.

Также было возбуждено дело о халатности педагогов интерната, которые не проверяли подозреваемого и позволяли ему видеться с детьми. Директора интерната после прокурорской проверки уволили.