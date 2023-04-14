Минэнерго не увидело оснований для отмены итогов конкурса ДПМ ВИЭ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго не видит оснований для отмены итогов конкурса проектов в сфере ВИЭ, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Так он ответил журналистам на вопрос, какова реакция ведомства на предложение Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) отменить конкурс и провести новый с другими условиями.

"Это не запрещено, и вопрос не в привлечении подрядчиков, а в соблюдении требований по локализации", - прокомментировал Шульгинов информацию о том, что технологическим партнером победившего в конкурсе "Уралэнергосбыта" может стать китайская компания.

На прошедшем в начале апреля конкурсе ДПМ ВИЭ все объемы в ветроэнергетике неожиданно забрало ООО "Уралэнергосбыт" (50% принадлежит ПАО "Фортум", еще 50% - АО "ЭК Восток").

В "Фортуме" тогда заявили, что компания не принимала участие в конкурсе. "ООО "Уралэнергосбыт" мы не контролируем", - говорил "Интерфаксу" представитель "Фортума".

Тем не менее, итоги конкурса не устроили РАВИ, она планирует просить об отмене итогов конкурса в части ветроэнергетики, опасаясь прихода на российский рынок иностранных производителей оборудования, заявил 7 апреля председатель ассоциации, депутат Госдумы Сергей Морозов.

Морозов отмечал, что "Уралэнергосбыт" "это всё тот же "Фортум" совместно с энергосбытовой компанией "Восток". "Под прикрытием этих бизнесменов на российский рынок заходят китайские производители ветрогенераторов. Произошла всего лишь смена технологического донора", - заявил депутат.

В 2022 году "Фортум" лишился технологического партнера в ВИЭ - одного из крупнейших в мире производителей оборудования для ветроэнергетики Vestas. Материнская компания "Фортума" (финский энергоконцерн Fortum) объявила о начале процесса выхода из активов в РФ и заморозке инвестиций в страну.

Осенью 2022 года также стало известно, что ряд структур "Фортума" планирует законсервировать некоторые проекты ветропарков. В конце года "Фортум" отказался от части портфеля проектов ВИЭ, назвав ее "неокупаемой в нынешних условиях".

Уже в 2023 году стало известно, что "Росатом" разместит в Ульяновской области на площадке бывшего производства Vestas новое производство лопастей для ветроэлектростанций. Структура "Росатома" "Новавинд" является одним из основных инвесторов в ветроэнергетику в России. На конец 2022 года компания ввела в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей.