Результаты конкурса проектов в ветроэнергетики попросят отменить из-за иностранцев

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) попросит об отмене прошедшего недавно конкурса проектов ВИЭ в части ветроэнергетики, поскольку есть опасения о приходе российский рынок иностранных производителей оборудования.

Об этом говорится в заявлении председателя РАВИ, депутата Госдумы Сергея Морозова, опубликованном в телеграм-канале ассоциации.

"Ассоциация намерена обратиться к органам государственной власти с предложением об отмене результатов отбора ввиду несоответствия их текущему политическому моменту и промышленной политике государства", - сообщил он.

Морозов отмечает, что получившая весь объем квоты ВЭС компания ООО "Уралэнергосбыт" "это всё тот же "Фортум" совместно с энергосбытовой компанией "Восток".

"Под прикрытием этих бизнесменов на российский рынок заходят китайские производители ветрогенераторов. Произошла всего лишь смена технологического донора", - уверен депутат.

РАВИ предлагает не только отменить прошедший конкурс, но и возобновить отбор проектов уже с рядом условий. По мнению ассоциации, участие компаний, "использующих генерирующее оборудование, интеллектуальная собственность на которое не принадлежит российским юридическим лицам", должно быть ограничено. Также у российских производителей с господдержкой должны быть приоритетные условия в отборе.

Кроме того, предлагается "создать полномасштабный проект" по НИОКР и выпуску собственной, "независимой от иностранных вендоров национальной ветроэнергетической установки (ВЭУ)". В качестве альтернативы можно "рассмотреть параллельный проект полного выкупа технологии компетентными российскими компаниями с целью организации серийного производства российских ветрогенераторов мультимегаваттного класса", считают в ассоциации.

6 апреля стало известно, что победителем отбора в секторе ветряной генерации стало ООО "Уралэнергосбыт". Согласно материалам отбора, речь идет о всех объемах с вводами в 2025-2029 годах. Как сообщил "Совет рынка", на отборе ВИЭ было выбрано 17 объектов ВЭС с выручкой в размере 11,52 млрд руб. Суммарная мощность отобранных проектов ветряной генерации составляет 738,5 МВт.

"Уралэнергосбыт", по данным ЕГРЮЛ, ранее на 50% принадлежал российскому "Фортуму", на 50% - АО "ЭК "Восток". В 2019 году их доли были заложены в Газпромбанке. Согласно пояснениям к отчетности сбыта за 2021 год, до 17 мая 2019 года сбыт назывался "Фортум-Новая генерация".

В "Фортуме" на вопрос "Интерфакса" о том, имеет ли сбыт еще отношение к компании и какое оборудование может быть использовано в выигранных проектах ответили следующее: "Фортум" не принимал участие в конкурсе. ООО "Уралэнергосбыт" мы не контролируем".

"Фортум" в 2022 году лишился технологического партнера в ВИЭ - иностранного производителя оборудования Vestas. Осенью также стало известно, что ряд структур "Фортума" планирует законсервировать ветропарки в Самарской и Волгоградской областях: Покровской, Ивановской и Гражданской ВЭС в первом регионе и Новоалексеевской - во втором. Соответствующие закупки завершились в ноябре.

В конце 2022 года "Фортум" отказался от части портфеля проектов ВИЭ, назвав ее "неокупаемой в нынешних условиях". В компании тогда отметили, что инвестиции в эти проекты не осуществлялись, и не исключали участия в последующих отборах ВИЭ, где этот объем может быть разыгран.

На прошлой неделе стало известно, что госкорпорация "Росатом" разместит в Ульяновской области на площадке бывшего производства Vestas новое производство лопастей для ветроэлектростанций.

Как говорил журналистам глава "Юматекса" (структура "Росатома") Александр Тюнин, предполагалось, что ключевым потребителем будет "НоваВинд" (также структура "Росатома"), но "Юматекс" в целом не исключает возможности поставлять лопасти и другим компаниям в случае интереса. "Все может быть", - ответил Тюнин на соответствующий вопрос. Пока, ориентируясь на потребности "НоваВинда", компания планирует производить порядка 360-380 лопастей в год. Производство планируется создать в течение двух лет и в 2025 году выйти на серийные поставки.