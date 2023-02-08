Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Датская Vestas решила прекратить всю деятельность в РФ, "бросив" оставшиеся активы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas выбрал наиболее бескомпромиссный вариант ухода из России, которому большинство компаний пока предпочитают менее жесткие сценарии.

Vestas была технологическим партнером в сфере ВИЭ для российского "Фортума". Весной прошлого года, после начала украинского конфликта, компания приняла решение о прекращении работы в РФ. При этом уровень присутствия Vestas на российском рынке был достаточно высоким, у компании было здесь два производства. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года, его, как сообщал Минпромторг, предполагалось законсервировать до конца прошлого года. Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr.

В РоссииVestas ликвидирует российскую "дочку", ареста имущества которой добивался "Фортум"Читать подробнее

Как сообщила Vestas в среду в своем годовом отчете, "обстановка в России и в отношении России" не оставила компании вариантов для продолжения "планомерного сворачивания деятельности". В результате 31 января компания полностью и безотлагательно остановила все корпоративные действия в стране, прекратив действие трудовых договоров с остававшимися сотрудниками и "оставив подвергнувшиеся ограничениям активы, включая денежные средства".

С этой даты Vestas деконсолидирует свои предприятия в РФ - "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" и "Вестас Рус" (обе структуры находятся в статусе ликвидации - ИФ).

Согласно отчету, Vestas признала расходы в размере 269 млн евро на фоне решения компании покинуть российский рынок и вынужденной приостановки украинских проектов.

В частности, речь идет о списаниях имущества компании, находящегося в России и на Украине, в объеме 159 млн евро, а также о резервах в размере 87 млн евро, которые, согласно документу, могут понадобиться в связи с поданными против компании судебными исками.

Vestas Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ ушел вниз на новостях об идее взноса бизнеса в бюджет из прибыли за 2022 г.

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Euroclear получил 821 млн евро доходов от заблокированных российских активов

Продажи автомобилей в КНР в январе рухнули на 38% из-за ранних праздников

Продажи автомобилей в КНР в январе рухнули на 38% из-за ранних праздников

Юань поднялся до 10,56 руб. впервые с 6 мая 2022 года

Юань поднялся до 10,56 руб. впервые с 6 мая 2022 года

Ювелирная компания Pandora увеличила прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

Ювелирная компания Pandora увеличила прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

Акции "Красного Октября" выросли на 25-38% и обновили исторические максимумы

Цены на нефть слабо растут после скачка накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });