Все украинские дети, отдыхавшие в лагерях на Кубани, возвращены в семьи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Последние украинские дети, эвакуированные из зоны проведения специальной военной операции и находившиеся в Краснодарском крае, переданы родственникам, в Крыму воссоединения с семьей ожидают еще восемь детей, сообщила в пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным (...) Сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшем в Краснодарском крае, приехала бабушка", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Кроме того, по ее словам, за последние 10 дней родственники приехали за шестью детьми, находившимися в Крыму, сейчас в регионе остаются восемь украинских детей. "Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими. Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тысяч детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности", - отметила Львова-Белова.

В опубликованном 4 апреле бюллетене "Деятельность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции" сообщалось, что, по состоянию на 3 апреля, в оздоровительных лагерях Краснодарского края оставались два ребенка с украинским гражданством, ожидавших воссоединения с семьей, в Крыму - еще 38.

5 апреля Львова-Белова заявила, что в обоих южных регионах РФ остались 16 таких детей - из Херсонской и Запорожской областей. В аппарате омбудсмена "Интерфаксу" подтвердили, что 24 украинских ребенка были переданы родственникам и законным представителям 4 апреля.

Ранее в аппарате детского омбудсмена сообщали, что в конце лета и осенью 2022 года в связи с обстановкой на линии фронта родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий добровольно отправили детей на отдых в Россию, в том числе для защиты от военных действий. Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края. В январе 2023 года более 2 тысяч из них были воссоединены с родственниками, а около 400 оставались в лагерях Кубани и Крыма.

Львова-Белова отмечала, что возвращение таких детей осложнено тем, что не у всех родителей и законных представителей есть возможность в ближайшее время лично приехать с Украины за своими детьми с подтверждающими родство документами.