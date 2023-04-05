В лагерях Крыма и Кубани 16 детей с Украины ждут воссоединения с семьями

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края остались 16 детей из Херсонской и Запорожской областей, которые ожидают воссоединения со своими родственниками.

Она сказала об этом на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН (по "формуле Аррии") и выразила уверенность, что российской стороне удастся каждого из этих детей вернуть в семьи.

В аппарате омбудсмена "Интерфаксу" подтвердили, что 24 украинских ребенка были переданы родственникам и законным представителям 4 апреля.

Львова-Белова заявила, что в конце лета и осенью 2022 года дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской области при добровольном согласии их родителей были отправлены в детские лагеря Крыма и Кубни, в том числе для защиты от боевых действий в регионах. По ее словам, уже в январе 2023 года более 2 тысяч из них были воссоединены с родственниками, а около 400 оставались в лагерях в России. Передача осложнена тем, что не у всех родителей и законных представителей есть возможность в ближайшее время лично приехать из Украины за своими детьми с подтверждающими родство документами, отметила омбудсмен.

Также около 2 тысяч детей были эвакуированы в Россию из социальных учреждений Донецкой и Луганской народных республик, добавила Львова-Белова.

"Как я говорила в самом начале, около 2 тысяч детей из детских сиротских учреждений были эвакуированы в Россию. На сегодняшний день около 1300 детей вернулись назад, в свои детские дома. 400 детей из-за того, что их учреждения постоянно обстреливаются украинской стороной в Донецкой народной республике, были определены в детские дома в России в разных регионах и сейчас воспитываются в этих учреждениях", - сказала она на неформальной встрече членов Совбеза ООН.

При этом под опеку в российские семьи были переданы лишь 380 детей из ДНР и ЛНР, и все они до начала специальной военной операции находились в детских домах, отметила Львова-Белова.

"Я особенно подчеркиваю для переводчиков: речь идет об опеке и попечительстве, усыновление детей, рожденных в ДНР, ЛНР и Украине российскими гражданами за время с начала специальной военной операции не было. По крайней мере, мне о таких случаях не известно", - подчеркнула детский омбудсмен.

Взятие детей под опеку по российскому законодательству является временной мерой и отличается от усыновления, при котором приемные родители и дети приравниваются к биологическим, отметила она.

"В любом случае по российскому законодательству при любых формах семейного устройства, если у ребенка есть родители, которые обладают полными родительскими правами, они могут объединиться со своими детьми. Если есть информация о родственниках, о родителях, мы готовы отработать каждый конкретный случай", - сказала Львова-Белова.