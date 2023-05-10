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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Омбудсмены Москалькова и Лубинец помогли 37 детям воссоединиться с семьями

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Благодаря совместной работе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с властями Украины и ее коллегой из этой страны Дмитрием Лубинцом с февраля 2022 года 37 детей были воссоединены со своими семьями, сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

Военная операция на Украине

"С начала СВО в результате совместной работы уполномоченного с органами власти и омбудсменом Украины 37 детей воссоединились со своими семьями", - говорится в сообщении.

В частности, два брата 6 и 12 лет в среду были возвращены с Украины к матери в Россию.

"Благодаря совместной работе с органами власти, МИД России, правительством Республики Марий Эл, уполномоченными по правам человека Молдовы и Армении и гуманитарным контактам с омбудсменом Украины удалось вернуть на родину в Россию к маме братьев Артура и Кирилла и их бабушку из Одесской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, младший брат является гражданином Украины, старший из детей и их бабушка имеют российские паспорта.

В среду Москалькова приняла семью в Доме прав человека.

В этот же день была воссоединена и одна украинская семья: из Донецка через Псковскую область к живущей на Украине матери выехала ее дочь вместе с бабушкой, отметили в пресс-службе.

Украина Дмитрий Лубинец Татьяна Москалькова
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