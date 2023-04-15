Самолёты ТОФ провели морскую разведку по поиску подлодки условного противника

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Два противолодочных самолёта Ил-38 и два Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместный поиск подводной лодки условного противника с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны России.

"На маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха", - говорится в сообщении.

С 14 апреля проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения с целью наращивания способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.