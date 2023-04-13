Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море для проведения учения в Приморье

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море для проведения учения по развертыванию сил в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Участие в учениях приняли корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный".

"Перед выходом корветов в море на них была объявлена тревога, после чего экипажами были отработаны мероприятия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу", - говорится в сообщении.

На начальном этапе экипажи корветов успешно отработали прохождение узкости в составе отряда кораблей и провели тренировку по связи. На втором этапе пройдут тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне с поиском и уничтожением "вражеской" подводной лодки. Поиск подводной лодки условного противника пройдет при помощи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.

На последнем этапе учения пройдут тренировочные мероприятия корабельных подразделений противодиверсионного обеспечения с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.