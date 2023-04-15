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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота в субботу вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке в ходе внезапной проверки сил флота.

Рано утром от причалов пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота во Владивостоке отошли корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", ракетные катера соединения кораблей охраны водного района.

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В рамках внезапной проверки они присоединились к кораблям, которые уже находятся в акваториях Японского и Охотского морей.

Безопасный выход из главной базы и развертывание сил в море обеспечили базовые тральщики.

По решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

Владивосток Тихоокеанский флот ТОФ
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