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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Истребители ТОФ отработали перехват самолёта-нарушителя условного противника

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отработали перехват самолёта условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ, который предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара", - сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что экипажи МиГ-31БМ выполнили самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.

Истребители также отработали элементы воздушного боя с самолетами условного противника, прикрывавшими "вражеские" бомбардировщики.

С 14 апреля проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения с целью наращивания способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Минобороны РФ ТОФ
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