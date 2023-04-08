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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в субботу украинскую ракету в районе Феодосии на востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в феодосийском регионе сработала ПВО, не уточнив подробностей.

Позже он сообщил в своем телеграм-канале, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, жертв и разрушений нет.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов
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