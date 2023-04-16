МВД РФ сообщило, что празднование Пасхи прошло без нарушений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили безопасность и порядок во время празднования православного праздника Пасхи, нарушений не допущено, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, в ночь с 15 на 16 апреля в праздновании Пасхи приняли участие 2,8 миллиона верующих. В 7,8 тыс. населенных пунктов России состоялось почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов.

Правопорядок в местах проведения торжеств обеспечивали 65,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности.