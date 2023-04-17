Депутаты предлагают новые варианты переезда компаний в САР

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволит публичным зарубежным компаниям обойти иностранные запреты на переезд в российские специальные административные районы (САР). Такие иностранные структуры смогут создать на территории САР международные компании (МК), которым передадут свои активы.

Учредители МК получат большую свободу выбора правил корпоративного управления: от выпуска акций с фиксированным процентом голосов до передачи совету директоров широкого круга вопросов, в том числе по российскому законодательству относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Соответствующий законопроект (№337661-8) внесли в Госдуму председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, его первый заместитель Сергей Тен, первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой и ряд других.

Инкорпорация и редомициляция

В 2018 году иностранные компании получили возможность переезжать (редомицилироваться) в спецрайоны на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. В 2022 году популярность САР резко возросла: резидентами стали 70 компаний, втрое больше, чем годом ранее. По данным Минэкономразвития, в конце февраля 2023 года количество резидентов в российских САР достигло 157, еще порядка 20 компаний готовились к подаче документов на перерегистрацию.

Но для ряда компаний редомициляция в САР оказалась невозможна или существенно затруднена из-за введенных недружественными юрисдикциями ограничительных мер, обратили внимание депутаты.

"Во-первых, из некоторых стран невозможно выйти через редомициляцию в принципе (Гонконг, Сингапур) либо возможно "транзитом", например, из Голландии компании приходят в Россию через Кипр или Люксембург. Следовательно, процесс удлиняется минимум на четыре-шесть месяцев. Во-вторых, осложнения возникают из-за отказов провайдеров (директора, аудиторы, бухгалтеры, юристы) сопровождать процесс и возможного негативного мнения регуляторов относительно "выпуска" компании", - говорит партнер компании Б1 Марина Белякова.

Напрямую редомицилировать компанию из Нидерландов в российские САРы нельзя, но можно осуществить ее через Кипр, подтверждает партнер Kept Александр Токарев. Однако в силу голландских налоговых правил это не снимает налоговые риски в Нидерландах даже уже после "прописки" в САР, уточняет он.

Для проблемных ситуаций депутаты предлагают создать возможность для перевода в РФ своих активов, говорится в пояснительной записке к проекту. Это предлагается делать через процедуру "инкорпорации", которая предусматривает создание новой МК. Ее учредителем сможет стать имевшая на 1 марта 2022 года торгующиеся на биржах акции иностранная структура, для которой редомициляция в САР "не предусмотрена или запрещена личным законом иностранной организации". Обязательное условие для "инкорпорации": иностранный учредитель в течение года будет должен передать МК свои активы, имевшиеся на момент ее регистрации, но не менее чем на 800 млн рублей.

"Предполагается, что международные компании, созданные в порядке инкорпорации, смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в том числе акции и долей в российских хозяйственных обществах", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Новый механизм создания компаний в САР и перевода в них активов иностранных компаний в ряде ситуаций может ускорить процесс, например, по сравнению с транзитными редомициляциями, а также стать более эффективным методом при отказе иностранных регуляторов выпускать компанию, полагает Белякова из Б1. Однако, по ее мнению, он не решает всех проблем, например, не отменяет налогов на выход из иностранных юрисдикций и не помогает более конструктивно работать с провайдерами.

По мнению Токарева, возможно, предложенный механизм стоило бы распространить и на непубличные компании, чтобы расширить список интересантов. Предлагаемый механизм потенциально может быть интересен публичным компаниям из Нидерландов, предполагает он.

Сейчас в Нидерландах, в частности, зарегистрированы головные компании X5 Retail Group и "Яндекса".

Особенности коруправления МК

Одновременно законопроект делает более гибким корпоративное управление во всех МК, вне зависимости от процедуры их создания. Многие вопросы могут быть урегулированы по выбору учредителей на уровне устава МК "для сохранения или воссоздания действующих в иностранных юридических лицах либо на уровне учредителей правил корпоративного управления", поясняют авторы инициативы. При этом для работы "инкорпорировавшиеся" МК смогут избрать иностранное право своего иностранного учредителя.

Уставом МК могут быть предусмотрены различные классы членов совета директоров, правления с разными сроками и объемом полномочий, включая право вето по определенным вопросам. Также совету директоров проект позволяет делегировать широкий круг вопросов, в том числе по российскому законодательству относящийся исключительной компетенции общего собрания акционеров - утверждение и изменение устава корпорации, принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации и т.д.

Помимо предоставления свободы в выборе множества опций в корпуправлении МК, авторы законопроекта предлагают дать учредителям МК дополнительные гарантии неухудшения их прав в случае изменений законодательства. Проект запрещает ограничивать их права: в отношении МК должны будут применяться действовавшие на момент ее регистрации положения гражданского законодательства, указано в проекте. Владельцев МК нельзя будет лишить прав, предоставляемых им ее уставом, в том числе права голосовать на общем собрании, либо изменить требования к кворуму или числу голосов для принятия решений; принудительно изъять или погасить их доли или акции МК. Также запрещает проект предоставлять право голоса и иных корпоративных прав лицам, не являющимся ее совладельцами.

Однако эта гарантия не будет распространяться на случаи, когда ограничения принимаются в целях защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Новации для акций

Законопроект разрешает МК выпускать акции с разным объемом голосов, в том числе предоставляющих фиксированный процент от общего количества голосов по ее акциям, который может изменяться в зависимости от наступления указанных в уставе обстоятельств. Также в нем можно будет указать условия, в каких ситуациях акции погашаются независимо от волеизъявления их владельцев, либо что многоголосые акции могут принадлежать только определенным лицам или кругу лиц, быть конвертируемыми либо должны автоматически погашаться в оговоренных случаях.

Согласно проекту, у МК будет право размещать на бирже многоголосые акции, а при переходе бумаг к новым владельцам многоголосость не будет аннулироваться, если это предусмотрено уставом. Действующие правила запрещают МК размещать многоголосые акции на бирже, при отчуждении они трансформируются в бумаги с одним голосом (за исключением выпущенных до 14 августа 2022 года).