Упрощенный порядок перерегистрации компаний в САР предложили продлить на 2024 год

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает продлить на 2024 год право компаний при редомициляции в российские специальные административные районы (САР) предоставлять неполный комплект документов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами ведомства.

Из-за санкций власти весной прошлого года упростили процедуру "переезда" компаний в САР сначала до конца 2022 года, а затем продлили эти правила и на 2023 год. Благодаря этому зарегистрированные за рубежом юрлица получили возможность при оформлении резидентства в спецрайоне не предоставлять ряд документов, если это невозможно. Например, им достаточно иметь копию решения об изменении личного закона компании и об утверждении ее устава.

Кроме того, министерство предлагает увеличить с двух до пяти лет срок, в течение которого перерегистрированная в САР структура должна быть исключена из реестра юрлиц в стране своей бывшей "прописки". Это уже не первое увеличение этого периода: весной 2022 года его продлили с 6 месяцев до двух лет.

Соответствующие предложения, по словам источника, министерство собирается включить в план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. В конце февраля 2023 года, по данным Минэкономразвития, количество резидентов в российских САР достигло 157, еще порядка 20 компаний готовились к подаче документов на перерегистрацию.