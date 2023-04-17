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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

РМК редомицилирует в Россию свою компанию в сфере энергетики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - АО "Русская медная компания" (РМК) зарегистрировало в порядке редомициляции дочернее общество - международную компанию общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Рашн Коппер Компани Текнолоджи Лимитед" - в специальном административном районе на острове Русский в Приморье.

По информации ЕГРЮЛ, МКООО зарегистрировано 14 апреля с уставным капиталом 57,876 млн рублей. 99,999% уставного капитала МКООО владеет РМК, оставшиеся 0,001% - кипрская Russian Copper Company Limited. Специализация новой "дочки" - холдинговая деятельность.

В пресс-службе РМК "Интерфаксу" сказали, что международная компания является одним из предприятий группы РМК, которое будет владеть на территории России несколькими обществами, работающими в сфере энергетики.

Сейчас кипрская Russian Copper Company Technology Limited, по данным ЕГРЮЛ, владеет ООО "Капитал-Сити" (Кыштым, Челябинская область) и ООО "Газэнерго" (Варненский район, Челябинская область).

Согласно отчетности "Капитал-Сити", компания специализируется на производстве электроэнергии тепловыми станциями, имеет три обособленных подразделения в Кыштыме, Карабаше и Варненском районе Челябинской области (в данных территориях расположены предприятия РМК - ИФ).

Группа РМК - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 40 предприятий и компаний. Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. По данным РМК, группа входит в тройку крупнейших производителей меди в России.

РМК Приморье Russian Copper Company Limited Русский Кипр САР
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