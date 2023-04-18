Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на автомобилях

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы "Бессмертного полка" предлагают помимо традиционного шествия принять участие в акции, разместив фотографии ветеранов на окнах автомобилей, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Когда идет "Бессмертный полк" шествием, например, в Москве, идет миллион граждан, несут портреты своих родных (...) но ведь Москва не стоит - сотни тысяч автомобилей, сотни тысяч людей все равно идут по другим улицам. А ведь у них тоже есть свои герои, но по каким-то причинам они не могут стать участниками шествия "Бессмертного полка" (...) и как вот эта фотография, размещенная, поможет по-другому быть причастными к "Бессмертному полку", - сказал Иванов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, это также актуально для жителей небольших городов, сел и деревень, где шествия "Бессмертного полка" не такие многочисленные, как в крупных городах.

Сотрудники полиции, которые в день проведения шествия будут следить за порядком, могут принять участие, прикрепив к одежде фотографию ветерана.

Водителям общественного транспорта организаторы предлагают также разместить фотографии ветеранов на окнах автобусов или трамваев.

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.