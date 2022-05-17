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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Сибиряка заподозрили в убийстве сестры за отказ участвовать в "Бессмертном полку"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области Усольский городской суд арестовал на два месяца местного жителя по делу об убийстве, сообщила пресс-служба суда.

По информации суда, мужчина 1954 года рождения обвиняется в убийстве родной сестры "за отказ от участия в акции "Бессмертный полк" и оскорбление памяти отца". Брат и сестра поссорились 9 мая, когда выпивали.

Женщина получила несколько ударов ножом в грудь и умерла до приезда скорой помощи.

Ее брат стал фигурантом уголовного дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК). Он заявил, что не хотел убивать сестру, но сделал это под воздействием спиртного.

Усольский суд Иркутская область Бессмертный полк
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