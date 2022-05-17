Сибиряка заподозрили в убийстве сестры за отказ участвовать в "Бессмертном полку"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области Усольский городской суд арестовал на два месяца местного жителя по делу об убийстве, сообщила пресс-служба суда.

По информации суда, мужчина 1954 года рождения обвиняется в убийстве родной сестры "за отказ от участия в акции "Бессмертный полк" и оскорбление памяти отца". Брат и сестра поссорились 9 мая, когда выпивали.

Женщина получила несколько ударов ножом в грудь и умерла до приезда скорой помощи.

Ее брат стал фигурантом уголовного дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК). Он заявил, что не хотел убивать сестру, но сделал это под воздействием спиртного.