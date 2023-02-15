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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Организатора акций "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности лишил вида на жительство лидера некоммерческой организации "Российские соотечественники в Европе", организатора акций "Бессмертного полка" в республике Сергея Чаулина.

"Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля", - сообщается в распространенном в среду пресс-релизе департамента полиции безопасности.

Не имевший гражданства Эстонии Чаулин проживал в стране на основании долгосрочного вида на жительство. Как отметила полиция безопасности, он "годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения".

В релизе отмечается, что вид на жительство у человека может быть признан недействительным, "если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности".

Как сообщил в среду портал Rus.ERR, Чаулин подтвердил, что находится в России.

"Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату", - рассказал Чаулин.

Эстония Бессмертный полк
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