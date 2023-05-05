"Почта России" предложила взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой компании.

В частности, "Почта России" предлагает обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет 1 млрд рублей и выше, уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров.

При этом за "Почтой России" предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров e-commerce и их гарантированную доставку на всей территории России.

По словам источника, в "Почте России" полагают, что такой механизм позволит одновременно обеспечить доступность для граждан товаров e-commerce на всей территории страны, а также даст компании возможность выполнения обязательств по поддержанию и функционированию сети почтовых отделений, задействованной для доставки товаров электронной коммерции.

По словам собеседника агентства, уже подготовлены законопроекты, предусматривающие реализацию механизма инфраструктурного платежа.

Эти предложения гендиректор "Почты России" Михаил Волков изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву, сказал источник "Интерфакса". Волков также указал, что "Почта России" работает по всей стране, включая удаленные и труднодоступные поселения, ее сеть насчитывает более 38 тысяч отделений, которая экономически убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий работы. Сократить сеть отделений компания, согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится "Почте" в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запросы в Минцифры и "Почту России".

О том, что операторов доставки товаров могут обязать отчислять средства на компенсацию работы "Почты России" в отдаленных и сельских поселениях, Шадаев говорил в апреле. В пример он приводил существующий в телеком-отрасли фонд универсальной услуги связи, куда все операторы страны отчисляют по 1,2% выручки, а средства идут на реализацию проекта устранения цифрового неравенства.

Шадаев говорил, что законопроект, предусматривающий отчисления операторов доставки товаров, планируется представить в ближайший месяц. Предполагаемый размер отчислений и критерии выбора компаний, на которых возложат такие обязательства, министр не называл.

В середине марта Шадаев предложил предусмотреть предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность носит убыточный характер. По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг.

Государственное субсидирование "Почты России" было отменено в 2014 году.