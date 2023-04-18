Госдума приняла закон о пожизненном наказании за государственную измену

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий уголовную ответственность за государственную измену, диверсии, террористическую деятельность, а также устанавливающий наказание за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Закон вводит пожизненное наказание за государственную измену. В настоящее время статья 275 Уголовного кодекса РФ предусматривает за госизмену наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб.

Закон также вносит изменения и в статью 205 УК РФ ("Террористический акт"): максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет); статью 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество увеличивается с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет); по статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 ("Диверсия") закон ужесточает наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет); по статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Содействие МУС

Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Поправки внесла большая группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций.

Поправки дополняют УК новой статьей 284 (3). Так, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

С предложением разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного Уголовного суда (МУС) в России, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин после того, как этот суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Нападение на лиц под защитой

Кроме того, закон значительно ужесточает наказание по статье 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления.

Это будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет (действует от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).