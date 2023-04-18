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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Госдума приняла закон о расширении полномочий президента в сфере безопасности

Этот же закон разрешает набирать миротворцев не только из числа контрактников

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дополняющий перечень полномочий президента страны в области обеспечения безопасности.

Так, согласно принятому закону президент сможет принимать меры по защите России и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам России или основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Также закон затрагивает тему формирования миротворческого контингента, предусматривая, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.

В действующем законодательстве такой контингент формируется военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Принятие закона позволит расширить возможности государства по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности, отмечает в своем заключении на документ комитет Госдумы по обороне.

Госдума
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