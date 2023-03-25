Володин предложил ввести ответственность за содействие МУС в России

Вячеслав Володин Фото: Агентство "Москва"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать в законодательстве поправки, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России, а также ввести ответственность за содействие этому суду.

В частности, он написал своем телеграм-канале, что "важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС".

"Третье. У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", - также написал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что еще в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда.

"Более того, он дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. Его неофициально стали называть "законом о вторжении в Гаагу", - сказал председатель Госдумы.

Что касается нашей страны, в Конституции РФ закреплен приоритет национального законодательства над международным, напомнил он. "На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов. Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу", - написал Володин

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС тогда пояснили, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".