В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", который, по предварительным данным, является более заразным, но протекает в более легкой форме, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии. По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за обнаружения нового подварианта не требуется.

По данным СМИ, новый подвариант "Арктур" привел к росту заболеваемости коронавирусом в Индии. Также случаи заболевания были выявлены в США, Австралии, Японии, Южной Африке, Израиле, Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Китае и других странах.