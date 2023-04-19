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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Эксперт сообщил, что заболевание подвариантом COVID-19 "Арктур" протекает легко

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Заболевание новым подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", протекает в легкой форме, но это не снижает риск последствий болезни, особенно среди лиц пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, сообщил заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин.

"Как и другие генетические варианты сублинии "Омикрон", "Арктур" XBB.1.16 вызывает заболевание, характеризующееся относительно легким течением, что в свою очередь не снижает риска последствий заболевания, особенно в группах риска - прежде всего среди лиц с хроническими заболеваниями и пожилого возраста", - сказал Гущин журналистам.

"Арктур" выявлен в трех образцах московских пациентов

По его словам, сотрудниками НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава в тесном сотрудничестве с департаментом здравоохранения Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы был выявлен генетический вариант коронавируса, относящийся к линии XBB.1.16 и получивший название "Арктур".

В РоссииВ РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"Читать подробнее

Центр Гамалеи проводит дальнейшие исследования по оценке биологических рисков распространения XBB.1.16 и других вариантов, отметил эксперт.

Этот генетический вариант получил широкое распространение в Индии, Сингапуре, зафиксированы также случаи в США, Германии, Китае и ряде других стран. По сравнению с ранее циркулирующими вариантами "омикрона" новый вариант содержит дополнительные мутации, которые предположительно оказывают влияние на контагиозность заболевания.

"Чтобы защитить себя от нового штамма, необходимо заботиться о здоровье, вакцинироваться и ревакцинацинироваться, в особенности людям из групп риска по возрасту и ряду хронических заболеваний. Остается актуальным соблюдение мер гигиены, в том числе мытье рук и их обработка антисептиком, а также использование масок в общественных местах и транспорте", - отметил Гущин.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 РФ
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