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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В результате обстрела Новой Каховки есть погибший и раненые

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В городе Новая Каховка в результате обстрела погиб один человек и еще двое были ранены, сообщает телеграм-канал городской администрации.

"Зафиксировано два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан", - говорится в сообщении.

Утром в среду администрация Новой Каховки сообщила, что город и ближайшие населенные пункты округа оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Зафиксированы попадания снарядов по пожарной части и линиям электропередачи. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении многоквартирного дома и ранении мирных жителей в Новой Каховке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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