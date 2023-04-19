ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, есть попадания по пожарной части и ЛЭП

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Украинские военные ведут минометный обстрел города Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале городской администрации.

"Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в результате обстрела со стороны ВСУ есть повреждения пожарной части и линий электропередачи. "Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки. Также в результате обстрела (...) оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина", - уточнили там.

Украинские военные обстреливают населенные пункты левобережья с противоположной стороны Днепра, где оборудованы их позиции. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра.