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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Песков не исключил провокаций Киева против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают провокаций в отношении Белоруссии со стороны Украины в связи с недавней встречей президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и отзывом Киевом в связи с этим своего посла в Белоруссии.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге спросили, не исключают ли в Кремле, что за отзывом посла Украины в Белоруссии для консультаций могут последовать провокации.

"Внимание обратили. Провокаций (в отношении Белоруссии со стороны Украины) исключать нельзя", - ответил Песков.

Лукашенко принял Пушилина в Минске 18 апреля и предложил помощь со стороны Белоруссии в связи с обстрелами территории ДНР и в восстановлении экономики региона.

МИД Украины сообщил, что в связи с этим вызывает в Киев для консультаций из Минска посла Игоря Кизима. Ведомство назвало встречу в Минске недружественным шагом и призвало руководство Белоруссии от таких действий воздерживаться.

Украина Белоруссия Дмитрий Песков Денис Пушилин Александр Лукашенко
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