Верховный суд РФ рассмотрит иск Минюста о ликвидации партии ПАРНАС 25 мая

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минюст России обратился в Верховный суд с иском о ликвидации "Партии народной свободы" (ПАРНАС), иск будет рассмотрен 25 мая, следует из определения судьи ВС РФ по данному делу.

Документ размещен на сайте Минюста.

"Административное исковое заявление министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС), (...) принять к производству Верховного суда Российской Федерации в качестве суда первой инстанции и возбудить административное дело", - говорится в тексте определения.

Судебное разбирательство по данному делу начнется 25 мая в 10:30, решил ВС РФ.