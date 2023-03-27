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Горсуд Петербурга ликвидировал местное отделение партии ПАРНАС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга по иску регионального управления Минюста ликвидировал петербургское отделение "Партии народной свободы" (ПАРНАС) в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Представители административного ответчика - городского отделения ПАРНАСа - были извещены о заседании, но в суд не явились.

В объединенной пресс-службе судов "Интерфаксу" уточнили, что в основание иска Минюста легли многочисленные нарушения отделения, которые не были ликвидированы.

Как говорится в картотеке горсуда, в ноябре 2022 года по иску регионального управления Минюста деятельность отделения партии была приостановлена на месяц в связи с нарушениями закона "О политических партиях".

Петербург ПАРНАС Минюст
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