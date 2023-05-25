Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и иные структурные подразделения.

Как следовало из материалов суда, поводом для иска стало отсутствие у ПАРНАС необходимого количества отделений, а также претензии к отдельным существующим отделениям со стороны налоговой службы и управления Минюста.

ПАРНАС требования иска не признал и просил суд оставить его без удовлетворения. По словам представителей, в партии не знали о закрытии части отделений.

В конце марта сообщалось, что городской суд Петербурга по иску регионального управления Минюста ликвидировал петербургское отделение ПАРНАСа. Как поясняли "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города, в основание иска Минюста легли многочисленные нарушения отделения, которые не были устранены.

Как указывается на сайте ПАРНАС, организация позиционирует себя как "партия европейского выбора", которая ставит своей основной задачей "борьбу за европейский выбор России".

Партию возглавляет бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Ранее сопредседателями также были экс-губернатор Нижегородской области, бывший первый вице-премьер и впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов, а также бывший зампред Госдумы и также впоследствии оппозиционный деятель Владимир Рыжков.