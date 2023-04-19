Помощник президента РФ Фурсенко предложил делать дипломы выпускников вузов подробнее

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента Андрей Фурсенко предложил добавлять в дипломы выпускников приложения, которые бы говорили о степени подготовки специалиста.

"Диплом должен давать работодателю адекватную оценку того, на что способен его выпускник. (...) Должно быть приложение, которое позволяло бы оценить, на что этот человек способен", - сказал Фурсенко на расширенном заседании союза ректоров России в среду.

Он предложил обсудить с работодателями, какие приложения можно включить в диплом.

Кроме того, помощник президента считает целесообразным привлечь работодателей к участию в приеме экзаменов в магистратуру: "То, что во время реального тяжелого экзамена он должен показать, что реально способен учиться дальше, - это безусловный факт, и в этих экзаменах, наверное, должны принимать участие работодатели".

"Давайте расширим эту практику на поступление в магистратуру, если эта магистратура специализированная", - сказал Фурсенко.