В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал скорое изменение перечня образовательных программ базового, специализированного высшего образования.

"Перечень образовательных программ базового, специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда", - сказал он на расширенном заседании ректоров России.

По его словам, в новой системе в дипломе необходимо указывать количество лет, которое учился студент по тому или иному направлению. Поскольку "у нас появляется при базовом высшем образовании такая гибкость по срокам, то логично было бы указывать, сколько же учился выпускник той или иной программы", объяснил он.

В базовое высшее образование предлагается выделить бакалавриат/специалитет, в специализированное - магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку. Аспирантура (адъюнктура) выделяется в отдельную ступень, следует из материалов к заседанию.

Фальков отметил, что те, кто проучился не менее пяти лет на ступени базового высшего образования, смогут поступить в аспирантуру. Те, кто закончил программы специализированного высшего образования, также смогут поступать в аспирантуру.

Президент Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, в новой системе высшего образования сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.