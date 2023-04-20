Путин предложил замминистра финансов Котюкову пост врио главы Красноярского края

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову пост врио губернатора Красноярского края.

"Вы (...) вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект Российской Федерации как Красноярский край", - сказал он на встрече с Котюковым в режиме видеоконференции.

Как сказал Котюков, "максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края". "И рассчитываю на вашу поддержку", - добавил он.

Котюков отметил, что на новом посту будет держать в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края и обеспечения всей необходимой инфраструктурой.

Кроме того, Котюков планирует уделить внимание вопросам повышенной нагрузки на экологию и социальной сфере.

"С учетом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое вы уделяете этим вопросам, конечно, считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают", - сказал он.

Кроме того, Путин в ходе встречи с Котюковым высоко оценил работу губернатора Красноярского края Александра Усса, ранее в четверг объявившего о своей отставке.

"Я только что разговаривал с действующим губернатором, с Уссом Александром Викторовичем. Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть - вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы. Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", - заявил президент РФ.

Ранее в четверг Усс объявил, что покидает пост главы Красноярского края.

"На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края", - написал Усс в своем телеграм-канале.