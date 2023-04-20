Губернатора Красноярского края выберут в сентябре 2023 года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

"В соответствии с действующим законодательством, выборы губернатора Красноярского края состоятся в единый день голосования в сентябре текущего года", - сказал Мазуревский.

Ранее в четверг губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что покидает свой пост.

Президент РФ Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.

Усс был назначен на должность врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Он сменил на посту ушедшего в отставку Виктора Толоконского.

В 2018 году Усс победил на выборах губернатора. До этого он 20 лет руководил краевым парламентом.